Прем'єру сиквелу перенесли.

Легендарний мультфільм "Льодовиковий період" повернеться на екрани. Виробництвом нової частини займатиметься Disney. Про це повідомляє Deadline.

Під час презентації Destination D23 було оголошено назву сиквелу - "Льодовиковий період: Точка кипіння". Дата прем'єри мультфільму постійно переносилася, але тепер творці ймовірно остаточно зупинилися на 5 лютому 2027 року.

Автори зазначають, що сиквел стане справжнісінькою божевільною пригодою, сповненою динозаврів та лави. Глядачі зможуть знову побачити улюблених героїв Менні, Сіда, Дієго, Еллі, Скрета та решту зграї. Персонажі перенесуться до небачених раніше куточків підступного Загубленого світу.

Disney опублікували невеликий анонс мультфільму. На відео можна роздивитися логотип нової частини "Льодовикового періоду".

Шоста частина саги стане продовження фільму "Льодовиковий період: Курс на зіткнення", який вийшов майже 10 років тому, у 2016-му. До слова, дебют франшизи відбувся у 2002, коли у кінотеатрах по всьому світу показали першу частину під назвою "Льодовиковий період".

За весь час існування сага здобула неабиякий успіх. Сумарно п'ять фільмів фільми про Льодовиковий період зібрали 3,2 мільярда доларів у світовому прокаті, але, як і у випадку з усіма франшизами, попит на продовження згасає через завищені очікування кіноманів.

