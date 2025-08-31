Співачка заручена з музичним продюсером Бенні Бланко.

Відома американська співачка Селена Гомес відгуляла розкішний дівич-вечір напередодні весілля з Бенні Бланко. Вечірка відбулася на курорті Кабо-Сан-Лукас у Мексиці.

У своєму блозі в Instagram зірка поділилася світлинами зі свого особливого дня. Селена з подругами влаштувала тематичну вечірку на узбережжі Тихого океану. На одному з фото позаду співачки видніються кульки Mrs Levin (Місис Левін) - саме таке справжнє прізвище її нареченого Бенні Бланко.

Гомес також встигла приміряти фату. Спочатку це відбулося на пляжі, доповнивши весільним атрибутом своє біле бікіні. Пізніше Селена показалася в оригінальній фаті з вишитим написом bride to be (наречена) та білій мінісукні з відкритими плечима від Retrofête, що була оздоблена перлами.

На інших же кадрах можна помітити артистку в оточенні подруг на пляжі, яхті та в ресторані. Очевидно, що 33-річна співачка цілком і повністю насолодилася своєю особливою відпусткою.

Однак, варто додати, що на цьому святкуванні не було найкращої подруги Селени - Ніколи Пельтц. Шанувальники припускають на розкол дружби між дівчатами, оскільки вони вже давно не бачилися.

Селена Гомес і Бенні Бланко

Популярна співачка й акторка Селена Гомес та відомий музичний продюсер Бенні Бланко познайомилися ще у 2010-х роках. Однак, тоді вони залишалися виключно колегами та друзями, адже обидвоє перебували у стосунках. Зокрема у Селени був гучний роман зі співаком Джастіном Бібером.

Гомес і Бланко офіційно підтвердили початок стосунків лише у 2023. Наприкінці минулого року пара оголосила про заручини. Подейкують, що їхнє весілля відбудеться вже зовсім скоро, однак закохані поки що не діляться конкретною датою.

Нещодавно про свої заручини оголосила давня подруга Гомес Тейлор Свіфт. Співачка виходить заміж за спортсмена Тревіса Келсі.

