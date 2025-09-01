Він розповів, як сам діяв би в такому випадку.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко прокоментував гучний випадок отруєння у львівському ресторані Міші Кацуріна "Китайський привіт".

У подкасті "Гуртом та вщент" волонтер Сергій Притула спитав, чи вважає він реакцію ресторатора на цей інцидент комунікаційно вдалою. Також ведучий запропонував Клопотенку уявити, як би він діяв в разі масового отруєння в одному з його закладів.

За словами Клопотенка, він не робив би навколо цього випадку чогось типу шоу, а просто записав би відеозвернення з вибаченнями та поясненнями:

"Але це прям гарний хід, бо люди все одно про це почули і все одно цей львівський "Китайський привіт" на вустах. Я думаю, що люди туди точно будуть ходити. Це така гарна супервзаємодія. Навіть якщо це погано, комунікаційно воно людям зайшло".

Також ресторатор нагадав про безліч інших випадків отруєнь в українських закладах харчування, зазначивши, що таке стається. "Коли працюєш із їжею, рано чи пізно ти по-любому когось отруїш", - додав він.

Отруєння у ресторані Кацуріна

Нагадаємо, в липні у Львові стався випадок масового харчового отруєння в ресторані "Китайський привіт", заснованому ресторатором Мішею Кацуріним.

За офіційними даними, постраждало понад 70 людей. Під час обстеження було підтверджено наявність сальмонели, а у самому ресторані виявили порушення санітарних норм.

Сам Кацурін повідомив, що також потрапив до лікарні з отруєнням. Після інциденту його ресторан оштрафували на 48 тисяч гривен.

Ресторан відновив свою роботу 5 серпня. Міша Кацурін публічно вибачився за інцидент і запевнив, що вживаються всі необхідні заходи для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

