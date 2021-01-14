Поп-зірка поекспериментувала з кольором волосся.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, судячи з геотегу на новому опублікованому фото, приїхала до Києва.Читайте такожОголена Надя Дорофєєва знялася у ванні (фото)

Знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram в "історіях". У кадрі Лорак постала з біло-сивим волоссям, яке їй зовсім не личить.

На щастя, виконавиця не зважилася на такі кардинальні зміни, а просто приміряла перуку.

"Що скажете?",- запитала у своїх дописників Кароліна.

Лорак та її концерти в Україні

В Україні Ані Лорак востаннє виступала в листопаді 2014 року. Тоді концерти артистки спровокували масові сутички, вони супроводжувалися бійками й димовими шашками.

Активісти закликали бойкотувати концерти співачки, адже вона виступає в Росії.

На сьогодні артистка живе і гастролює по Росії. Її донька ходить там до школи.

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Автор: УНІАН