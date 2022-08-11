Мабуть, Лорак "точить зуб" на Росію через скасування концерту в Новосибірську.

Опальна співачка Ані Лорак ще зовсім недавно планувала дати концерт в Новосибірську, але організатори заходу несподівано скасували її виступ нібито через "критичні висловлювання про спецоперацію". При цьому фактично ніяких доказів її критики вторгнення Росії в Україну немає.

І якщо в Росії скасували концерт зрадниці України, то ось Європа готова зустріти її. Так, у Лорак заплановано тур по європейських містах - Лемго, Гамбурзі, Дортмунді, Оффенбаху, Празі, Нюрнберзі та інших містах.

Зазначимо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лорак у своїх соціальних мережах написала "Ні війні!", а потім замовкла вже більш ніж на п'ять місяців.

Відомо, що її дочка Софія перебуває зі своїм батьком у Туреччині, а де сама співачка - невідомо. Лише одного разу вона з'явилася перед публікою на весіллі в Єревані, де розважала молодят і гостей.

А ось про рідну Україну вона вперто продовжує мовчати. І це попри те, що саме в Україні вона починала свою кар'єру і стала успішною.

Нагадаємо, раніше путініст Кіркоров показав, як обіймався з Лорак в Криму.

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