Повідомляється, що концерту Ані Лорак в Новосибірську не буде.

Опальна співачка Ані Лорак, яка вже п'ять місяців мовчить про війну в Україні, повинна була виступити в Новосибірську. Можна зробити висновок, що таким чином вона мовчки підтримує у війні Росію, забувши про Батьківщину і про те, що саме в Україні вона здобула популярність. Але, мабуть, гроші не пахнуть.

Але більшою несподіванкою стало те, що незабаром запланований в Новосибірську концерт скасовано. Як повідомляє російське видання Кulturomania.ru, виступ Лорак не відбудеться через її "критичні висловлювання з приводу "спецоперації"".

"Концерт Ані Лорак в Новосибірську, який повинен був відбутися 25 листопада, скасовано. Швидше за все на рішення організаторів вплинула критика спецоперації з боку української співачки", - повідомляє видання.

При цьому фактично ніяких доказів такої її позиції немає. Співачка все так само продовжує мовчати про війну і ховатися від громадськості.

Тому чому насправді скасований її концерт в Новосибірську - невідомо.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак заблокували рахунок в Росії.

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