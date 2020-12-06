Вбрання зіпсувало шикарну фігуру виконавиці.

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, взяла участь у конкурсі "Пісня року". Але всі обговорювали не виступ артистки, а її невдале вбрання.

Читайте також42-річна Ані Лорак блиснула ідеальною фігурою (фото)Кароліна опублікувала фото із заходу на своїй сторінці в Instagram. Й одразу нарвалася на критику.

На "Пісню року" Лорак прийшла в нюдовому блискучому костюмі-"другій шкірі". Він зіпсував ідеальну фігуру ані, на знімках в такому вбранні її стегна здаються дуже широкими, а груди — "надутими".

Доповнила образ виконавиця зачіскою з локонами і яскравим з акцентом на очі макіяжем.

"Убогий костюм", "Фу, зіпсувала фігуру", "Кім Кардашьян", "Силіконова лялька", "Ну, і *опа", "Груди, як у Сердючки", - пишуть у коментарях під фото з Лорак.

Ротару "засвітилася" на "Пісні року"

Українська співачка Софія Ротару виступила на концерті в Росії, щоб заробити грошей.

Вона виступила на "Пісні року", виконавши дві пісні "Червона рута" і "Серце розміром з Сонце". Шанувальники зустріли співачку оплесками. Після концерту 73-річна Ротару роздавала автографи.

Ротару вирішила дати концерт в РФ, щоб заробити грошей. За її словами, вона не була в Росії понад рік через пандемію коронавірусу.

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Автор: УНІАН