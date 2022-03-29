Опальна Сєдокова ні словом не обмовилася про війну в Україні.

Опальна співачка Анна Сєдокова повідомила, що їде з Росії, в якій багато років жила і працювала, в США.

Втім, вона не єдина, хто покинула Росію під час війни в Україні. Але, як і інші артисти, Сєдокова запевняє, що полетіла всього лише у відпустку.

Так, співачка написала в інста-сторіз лише про те, що в дитинстві часто ходила з мамою до церкви, ставила свічки і вірила, що збудуться всі її бажання. Але про те, що це відбувалося саме в Києві вона промовчала.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото Пугачової і Галкіна з дітьми в Ізраїлі. Також з Росії поїхала Ксенія Собчак, яка нібито вирішила відправитися в подорож, яку обіцяла синові.

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