Зірка серіалу "Школа" сходила на фотосесію з родичами.

Українська співачка і актриса Анна Трінчер, яка прославилася завдяки ролі у відомому серіалі "Школа" на каналі 1+1, продовжує радувати аудиторію своєю творчістю. Вона нерідко відвідує фотосесії, результатами яких ділиться в блозі. Звичайно, після збільшення грудей її профіль заповнили відверті знімки, але зараз вона вразила всіх фотографіями зі своєю мамою і бабусею.

"І скільки б куль не летіло в спину, тільки в цих обіймах мені спокійно і затишно", - написала Трінчер.

У коментарях її підтримали актриса Наталка Денисенко, музикант Павло Зібров, музикант MBreeze, з яким у Ані нещодавно вийшла спільна пісня "Ти робив мені каву" та інші.

"Дуже хороша сім'я", "Найбільше люблю бабусю, яке волосся, які очі, яка ну просто нереальна красуня", "Три покоління прекрасних жінок", - написали коментатори.

Нагадаємо, зірка "Школи" Трінчер не посоромилася повністю оголитися в своєму блозі.

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