Райан Теддер зробив у Twitter пост, за який отримав чимало негативних коментарів, після чого заявив, що йде з соцмережі.

Соліст відомої на весь світ американської групи OneRepublic Райан Теддер у своєму Twitter написав, що після завершення війни на території України він буде готовий виступати в Росії. При цьому те, що відбувається в нашій країні він назвав не війною, а "хаосом".

"Ми сподіваємося, що коли весь цей хаос вщухне, ми зможемо зіграти концерт для росіян знову. Ми були змушені скасувати наші останні кілька концертів минулого року. Люди там завжди були чудовими, політика і війна - це погано", - написав Теддер.

Його відразу ж захейтили за те, що він зібрався давати концерти на території країни-агресора, через що Райан видалив пост. Але коментаторів було вже не зупинити.

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Пізніше Теддер заявив, що йде з Twitter через нібито агресію з боку користувачів.

"Причина, чому я пішов з Twitter багато років тому... Незалежно від вашої думки чи твердження - половина людей ненавидить це, половина любить це. До побачення", - написав Райан.

Зазначимо, що у 2022 році група OneRepublic підтримала Україну. Музиканти скасували запланований в РФ концерт, а на своєму виступі в Торонто підняли синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, легендарний гурт Florence and the Machine підтримав Україну.

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