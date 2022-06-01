Співачка зізналася, що вони часто сварилися.

Українська співачка, актриса і блогер Анна Трінчер розповіла, як війна вплинула на її стосунки з нареченим Олександром Волошиним. За її словами, перший час вони часто сварилися, могли довго не розмовляти один з одним.

"На власному досвіді розумію, що через постійно тривожний стан, не відчуття безпеки себе і своїх близьких, а головне без розуміння майбутнього – планка дещо падає. Ми видаємо такі реакції, яких самі від себе не очікуємо... Перший місяць війни ми з Сашею дуже часто сварилися. Могли не розмовляти один з одним і найстрашніше – забувати про наші звичні порядки у стосунках", - поділилася зірка в своєму Instagram.

При цьому вона додала, що кохання зможе все подолати. У такий непростий час потрібно бути поруч з коханими, а все інше можна виправити.

"Від себе скажу - кохання все подолає. По-моєму, головна мета бути поруч і любити один одного, все інше виправимо", - додала Трінчер.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер вразила "новими" оголеними грудьми.

Вас також можуть зацікавити новини: