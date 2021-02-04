Актор листувався з дівчиною.

Відомий актор Армі Хаммер, якого звинувачують у канібалізмі, "попався" на інтимному листуванні з дівчиною.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Дівчина, з якою листувався Армі, розповіла, що їх спілкування почалося ще в грудні. Він їй писав, що дуже любить секс. А також, за її словами, він любить душити своїх партнерок під час інтимного процесу. Та так, що вони можуть втрачати свідомість.

"Будь моєю ідеальною маленькою шлюшкою і дай мені п'ять оргазмів. І скажи: "Спасибі, сер"", - просив Хаммер свою співрозмовницю. Він також вимагав, щоб вона зробила аудіозапис або відео під час мастурбації.

При цьому актор скаржився своїй співрозмовниці на те, що в мережі його соромлять за нестандартні уподобання в сексі. При цьому йому так подобається, і таке життя його цілком влаштовує. Також він додав, що після резонансу йому почали писати багато дівчат з пропозиціями "з'їсти шматочки" від них.

Нагадаємо, раніше в мережу злили листування Хаммера з коханками. У них він писав, що вважає себе стовідсотковим канібалом. Також він хоче з'їсти свою партнерку і потримати в руках її серце, яке ще б'ється.

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Автор: УНІАН