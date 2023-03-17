Артист постраждав на одному з концертів.

Український співак Артем Пивоваров з'явився в ефірі "1+1" в рамках загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" після серйозної травми. На одному з концертів артист підвернув ногу.

"Це колись мало статися. Але я уявляв це собі по-іншому... Це просто було на рівному місці практично... Це було в Європі, але ми вже продовжуємо концерти в Україні", - розповів артист.

Пивоваров дає концерти у багатьох містах нашої країни. Він зізнається, що іноді виступи доводиться припиняти через повітряні тривоги. У таких випадках усі глядачі переходять до укриття. Іноді Пивоваров співає прямо у бомбосховищах.

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Колись артист зізнавався, що у нього дуже непрості стосунки з батьком, який покинув їхню родину, коли співак був ще маленьким. Музикант не приховує, що хотів прославити своє прізвище. Як виявилося, Пивоваров носить прізвище своєї мами, а не батька. До повномасштабної війни артист надихався саме цим.

Проте нині співак зізнається, що його творчість отримала новий поштовх на тлі ситуації в України. Він хоче підтримувати військових, які боронять наші життя. Пивоваров проводить благодійні концерти, кошти з яких йдуть на автівки та іншу допомогу ЗСУ.

Співак створив 10 пісень, покладених на вірші відомих українців. Новий альбом "Твої вірші, мої ноти" Пивоваров назвав свіжим поглядом на творчу спадщину українців. Артист розповів, що коли він бере український вірш та перетворює його на пісню, то відчуває велику відповідальність.

"Я хочу бути рупором своєї країни... Моя мета - популяризувати українських письменників і українську літературу через з призму свого бачення, своєї музики", - зазначив Пивоваров.

Він спонукає фанів не тільки слухати його пісні. За словами Пивоварова, якщо комусь подобається його музична версія вірша "Думи мої, думи", то обов'язково варти читати його в оригіналі у Тараса Шевченка.

Нагадаємо, раніше Пивоваров "розніс" зрадників, що мовчать про війну.

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