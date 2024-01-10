Ведучий згадав минуле.

Ведучий Анатолій Анатоліч згадав своє професійне минуле. На сторінці в інстаграмі він виклав пост про свої заробітки у минулому та замовників. Чоловік підкреслив, що ніколи не був дотичним до державних коштів. Та інколи доводилося працювати на заходах для держслужбовців.

"Свого часу до 2014 вів івенти і корпоративи у багатьох, хто був причетний до керівництва країни в той період. Наприклад, новий аеропорт Донецька був мені майже рідним. Артисти любили працювати там, бо це були завжди великі гроші. Одного разу я вів день народження у дуже відомого політика на той час, з прізвищем, яке зараз не можна називати", - зізнався чоловік.

Далі він розповів, як зазвичай отримував запрошення на такі події.

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"Дзвінок від великої агенції. Робота в Донецьку. У кого сказати не можемо. Виступають всі. Ім'я я дізнавався за годину до виходу в залу святкування", - зазначив Анатоліч.

Також Анатолій додав, що не захищає себе чи інших артистів, адже у ті часи було нормальним погоджуватися на таку роботу. Та у нього все ж були табу.

"Я відмовлявся від ведення політичних івентів, але запалення головної ялинки на Майдані в 2012 вів. Яник тоді не приїхав, бо в нього була серія факапів з вінками і всі жартували, що ялинка або впаде на нього, або коли натисне на кнопку, його бахне током", - пригадав він.

Чоловік написав, що раніше траплялося різне та часи змінилися.

"Зараз важкою ціною у ведучих і артистів з'явилося розуміння того, що твоя дотичність до якогось святкування, і можливо, до нечесних грошей - це вже зовсім не ок. І так має бути у всіх сферах", - зазначив чоловік.

Нагадаємо, ведучий Анатолій Анатоліч потрапив раніше у скандал. Тоді він мав стати одним зі спікерів "Новорічного корпоративу", який влаштовувала скандальна блогерка Анна Алхім. Чоловік прокоментував це тим, що давно знає її і погодився на участь лише через те, що Аня зі сцени скаже, що не варто слухати пісні українки-зрадниці Асті.

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