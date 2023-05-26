Скрипалька завела нового вихованця.

Українська скрипалька і співачка Ассія Ахат поділилася з фанатами радісною новиною. В її родині "поповнення". Скрипалька завела собаку.

На своїй сторінці в Instagram Ахат показала фото з новим вихованцем і поділилася першими емоціями. Скрипалька зазначила, що багато людей порівнюють цуценят з дітьми, а тепер вона з цим згодна.

"У нашій родині поповнення. Кажуть, щеня - це як дитина. Ну, я можу підтвердити, що це правда! Попрощайтеся з безперервними марафонами Netflix і привітайте цілодобовий догляд за цуценям", - написала співачка.

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Шанувальники привітали Ахат з "поповненням". Фанати пораділи за скрипальку і відзначили, що вона має чудовий вигляд. Артистці 57 років, проте вона не припиняє дивувати шанувальників нев'янучою красою. Коментатори пишуть:

"Яка краса! Вітаю!"

"Дуже милий, рада за вас"

"Ви зовсім не старієте, така молода, просто вау".

Що відомо про Ахат

Скрипалька та співачка випустила свій перший альбом у 1999 році. З цього ж року Ахат безліч разів виконувала на скрипці гімн України перед поєдинками боксера Віталія Кличка. У 2002 року артистка заснувала групу "69", яку вона ж і продюсувала. Співачка продовжує гастролювати і зараз.

У Ахат є двоє дітей, у 2021 році скрипалька зізнавалася, що стала бабусею. Її старший син Данило подарував їй онуку Алісу.

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