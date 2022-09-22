Співачка і модель дала інтерв'ю, де згадала, як чистила картоплю і готувала їжу для захисників.

Популярна модель, ведуча, волонтер, артистка Даша Астаф'єва стала гостею програми "Ранок Вдома". У відвертому інтерв'ю вона розповіла, що відчуває, коли люди тепер підходять до неї на вулиці зі словами подяки.

"Чесно кажучи, це в перші дні було якимось дивним, шоковим станом, але ти потім звикаєш. Зараз, правда, руки трохи болять, але я не скаржуся. Я дуже рада, що змогла стати корисною. І хоча деякі мої колеги сміються, кажуть: "Астаф'єва, це не твоє місце — чистити картоплю". Так відчуло моє серце, а я завжди слідую за серцем. І знаєте, це неймовірні відчуття, коли на вулиці тобі тиснуть руку не за те, що ти була оголеною на обкладинці журналу", - сказала знаменитість.

Вона дуже рада, що в такий важкий час змогла бути корисною. Також Астаф'єва підкреслила, що та фізична робота допомагала їй відволіктися і хоч якось "розвантажити" голову від того, що відбувається.

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"Я готувала (до війни – ред.). Але у війну це було, знаєте, як лікування якихось внутрішніх травм, коли ти лікуєш свою душу чимось таким теплим, домашнім. Тут все людяне з тебе починає вилазити через ці як тріщини якісь. І цієї весни і влітку я відкрила в собі просто таку домогосподарку. У мене вже і варення, і джеми, і лимонади. Мені це дуже допомагало відволіктися", - зізнається зірка.

Нагадаємо, Астаф'єва висловилася про чоловіків, які намагалися таємно втекти з країни.

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