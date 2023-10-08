Операція зі звільнення заручників та ліквідації терористів набирає обертів.

Вранці в неділю, 8 жовтня, ізраїльські військові, схоже, готуються до наземного вторгнення в Сектор Гази. Операція зі звільнення заручників і ліквідації бойовиків ХАМАС, які все ще перебувають на ізраїльській території, набирає обертів.

Як пише The Guardian, вночі Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відбила всі об’єкти, окрім восьми, які були під контролем ХАМАС. Крім того, розпочалися обшуки по домівках у пошуках озброєних бойовиків.

Ізраїль все ще перебуває в стані шоку, десятки людей вважаються зниклими безвісти, багато з них стали заручниками у Секторі Гази. Поблизу аеропорту Бен-Гуріона створено центр зниклих безвісти .

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У Газі немає електрики, Інтернету та з'язку. Майже неможливо зв’язатися з кимось, щоб дізнатися, що відбувається. Кореспондент видання Хазем Балуша сказав, що ніхто в смузі не спав уночі. По крихітному анклаву завдано ударів у відповідь на атаки ХАМАС.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора в першій половині дня стало відомо, що бойовики ХАМАС здійснили вторгнення на територію Ізраїлю. У Ізраїлі є жертви і поранені серед мирного населення, також бойовики викрали десятки людей.

Раптовий напад терористів ХАМАС на Ізраїль може стати одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року. Провал ще більше вражає тим, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси на моніторинг палестинського суспільства, в тому числі ХАМАС, через інформаторів, а також технології спостереження.

Ізраїльські військові заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Схоже, "Хезболла" приєдналася до операції ХАМАС.

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