Зірка проекту "Сніданок з 1+1" показав руйнування через обстріл столиці 17 жовтня.

Вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Як відомо станом на 14:00, через це загинули троє людей. Повідомляється, що з-під завалів будинку дістали тіло вагітної жінки та її чоловіка. Ведучий 1+1 Єгор Гордєєв опублікував у блозі фотографії свого зруйнованого будинку в Шевченківському районі столиці.

"Мій дім. Київ", - коротко написав Гордєєв під фотографією, на якій ледь вдається розгледіти руйнування за густими клубами диму.

Реакція соцмереж

Колеги і шанувальники телеведучого написали в коментарях до його публікації свої слова підтримки:

Відео дня

"Головне, що з тобою все добре!"

"Жесть, Тримайся"

"Немає слів! Головне, що сам живий"

"Єгор, це жахливо. Якщо потрібна якась допомога - пишіть! Ми вас любимо, допоможемо чим зможемо!"

"Який жах. Тримайтеся. Бережіть себе"

"Господь, зупини цього нелюда Путіна, наведи на нього страх, хоча він тебе не боїться, але ти наведи на нього свій страх і зупини його".

Обстріл Києва дронами-камікадзе 17 жовтня

Згідно з офіційною інформацією, дрон-камікадзе, випущений російськими окупантами, потрапив у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Станом на 14:00 повідомляється про трьох жертв, серед них - вагітна жінка. Всього зафіксовано 4 прильоти дронів.

Повідомляється, що зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок у Києві не підлягає реставрації. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, на сьогоднішній обстріл Києва вже відреагували українські зірки.

Вас також можуть зацікавити новини: