Вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Як відомо станом на 14:00, через це загинули троє людей. Повідомляється, що з-під завалів будинку дістали тіло вагітної жінки та її чоловіка. Ведучий 1+1 Єгор Гордєєв опублікував у блозі фотографії свого зруйнованого будинку в Шевченківському районі столиці.
"Мій дім. Київ", - коротко написав Гордєєв під фотографією, на якій ледь вдається розгледіти руйнування за густими клубами диму.
Реакція соцмереж
Колеги і шанувальники телеведучого написали в коментарях до його публікації свої слова підтримки:
- "Головне, що з тобою все добре!"
- "Жесть, Тримайся"
- "Немає слів! Головне, що сам живий"
- "Єгор, це жахливо. Якщо потрібна якась допомога - пишіть! Ми вас любимо, допоможемо чим зможемо!"
- "Який жах. Тримайтеся. Бережіть себе"
- "Господь, зупини цього нелюда Путіна, наведи на нього страх, хоча він тебе не боїться, але ти наведи на нього свій страх і зупини його".
Обстріл Києва дронами-камікадзе 17 жовтня
Згідно з офіційною інформацією, дрон-камікадзе, випущений російськими окупантами, потрапив у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Станом на 14:00 повідомляється про трьох жертв, серед них - вагітна жінка. Всього зафіксовано 4 прильоти дронів.
Повідомляється, що зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок у Києві не підлягає реставрації. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Нагадаємо, на сьогоднішній обстріл Києва вже відреагували українські зірки.