Зірка заздалегідь закупила все необхідне.

Українська телеведуча і зірка проекту "Ле Маршрутка" Леся Нікітюк у своєму блозі показала, що закупила до холодної зими. Так, вона вирішила заздалегідь підготуватися до того, що у неї може не бути опалення.

Шанувальникам зірка показала, що готова не тільки до проблем з теплом, але і до перебоїв електроенергії.

У Instagram-stories зірка показала, що вже придбала настільну газову плиту з балоном і придбала дрова для каміна. Також планує купити генератор і зарядну станцію.

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Оскільки батьки Нікітюк живуть в приватному будинку, у них в будинку є камін, який виручить на випадок відключення опалення.

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк приїхала у розбиту окупантами Охтирку і анонсувала новий сезон "Ле Маршрутки". Телеведуча поспілкувалася з місцевими і розповіла жахливу історію від бабусі.

Також УНІАН писав про те, що Леся Нікітюк звернулася до росіян і назвала їх пропащими. Вона нагадала, як українці і росіяни сильно відрізняються між собою в менталітеті.

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