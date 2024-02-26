Він перебуває у важкому стані.

Російський музикант Барі Алібасов потрапив до лікарні. Останнім часом він скаржився на сильний головний біль, а потім його стан погіршився. Зараз він у важкому стані перебуває в реанімації.

Повідомляється, що на тлі перенесеного інсульту лікарі поставили йому діагноз - прогресуюча церебральна недостатність. Унаслідок цього в нього почала відмовляти половина тіла.

Також учора в Алібасова почалося порушення мови, він не розумів, де перебуває. При цьому перебував у свідомості і часто кликав дружину.

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Після нападу продюсер упав на бік, після чого лікарі екстрено призначили додаткові дослідження.

Поки що музикант не може вийти на зв'язок із шанувальниками і розповісти про свій стан.

Чим відомий Барі Алібасов

Барі Алібасов - засновник музичних гуртів "Інтеграл" і "На-на". Останні роки він не виступає через погане самопочуття. Він неодноразово потрапляв до лікарні - то з низьким тиском, то з передозуванням "Віагри", то з травмами.

Була інформація про те, що він і зовсім перестав заробляти гроші, а живе на ті, що встиг відкласти за час активної творчої діяльності.

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