Він в черговий раз розкритикував співачок за мовчання про війну в Україні.

Український шоумен Ігор Кондратюк жорстко "проїхався" опальними зірками, які мовчать про війну в Україні.

Під роздачу потрапила Світлана Лобода, яка майже місяць мовчала, а потім зважилася таки висловитися про війну. За його словами, вона занадто пізно почала називати війну війною і говорити про те, що це саме Росія на нас напала.

"Пізно вср*лась, Свєта Лобода. Можу сказати їй це в очі, але воно їй до одного місця. Тому що якби їй це було не до одного місця, вона б не робила те, що робила після березня 2014 року... Була б моя воля, я б не дав їй жодного майданчика в цій країні. Навіть дискотеку в Каланчаку Херсонської області. Персона нон грата", - сказав Кондратюк в інтерв'ю "5 каналу".

З приводу співачки MARUV, яка також виступала в Росії і робила колаборації з російськими артистами, Кондратюк сказав, що не знає, чим їй можна вже допомогти.

"Я не знаю, що робити з хворою дівчиною Maruv. На її Батьківщині, в Павлограді, розбомбили станцію ті, для кого вона співає і показує свою голу красиву попу. Що з ними всіма робити? Одноклітинні істоти. Я до них дуже жорстокий. Вони для мене перестали існувати. Для мене ці люди кінчені, тому що вони були виродками, які після анексії Криму і розв'язання війни на Донбасі удавали, що нічого не сталося. Вони продовжили працювати в Росії. Нехай і далі дають концерти в Росії", - додав шоумен.

Крім того, Ігор Васильович зазначив, що хотів би побачити цих опальних зірок на концерті для кадирівців.

"Нехай навіть зараз приїжджають в Бучу, виступають для окупантів. А я б дуже хотів, щоб їх змусили це зробити. Це було б офігенно! У своїх коротких спідницях у болотах для кадирівців", - зазначив Кондратюк.

Нагадаємо, Мінкульт вводить санкції проти 47 пропутінських артистів.

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