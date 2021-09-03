Співак ніжно притискав до себе дівчину та чуттєво дивився їй у очі.

Співак та учасник групи MOZGI Позитив (Олексій Завгородній) спантеличив шанувальниць своїм занадто тісним спілкуванням з журналісткою. У мережі з'явилося фото, на якому артист "спалився" на романтичних пустощах з дівчиною.

Спочатку світлина була опублікована на сторінці програми "Зірковий шлях", а згодом її на своїй сторінці в Instagram показала і сама журналістка проекту.

"Ексклюзив, якого ніхто не очікував. Вже зовсім скоро дізнаєтеся про всі найгарячіші подробиці", - повідомляється у коментарях до фото. Користувачі швидко з'ясували, хто позує поряд з Позитивом. На світлині співак сидить на сходах та ніжно обіймає Вікторію Курочку - журналістку та редактора проекту про зірок.

Позитив виглядає щасливим поряд з дівчиною. Він ніжно притиснув її до себе та чуттєво дивився їй в очі. Сама журналістка опублікувала фото без коментарів, проте користувачі одразу вирішили, що між нею та Позитивом роман.

У коментарях пару вітають з початком романтичних відносин. Шанувальниці зізнаються, що їм трохи шкода через те, що Позитив більше не холостяк. Проте вони бажають йому щастя.

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Цікаво, що сам Позитив поки що не став публікувати ніжне фото з романтичними пестощами. Можливо, він не хоче афішувати свій новий роман, або світлина була зроблена заради піару шоу.

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Автор: Іван Бойко