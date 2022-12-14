Нещодавно блогер вже потрапив в центр обговорень через виконання українського гімну.

Російський TikTok-блогер Даня Мілохін добре відомий українській публіці. Він нерідко вдається до дивних витівок, щоб привернути увагу громадськості. Наприклад, зараз він зробив собі синьо-жовтий манікюр. Це не на жарт розлютило його російських шанувальників.

Це вже не перша подібна "витівка" Мілохіна, оскільки раніше він зі своїм другом-українцем Артуром Бабичем спробував заспівати гімн України. Також Бабич намагався навчити Даню говорити українські "перевірочні" слова: "паляниця", "нісенітниця" та "Укрзалізниця".

Як у Росії відреагували на "український" манікюр Мілохіна

Коментатори в мережі розділилися на два табори. Хтось відверто засудив його за провокації, а хтось підтримав і пожартував, що подібний манікюр - "ціна американської візи".

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Позиція Мілохіна щодо війни в Україні

Блогер досі не давав жодних коментарів щодо війни в Україні, проте нещодавно він покинув Росію і розірвав усі робочі контракти на території країни-агресора.

Примітно, що в січні 2022 року TikTok-блогер Даня Мілохін намагався потрапити в Україну, але його не пустили. Тоді він кілька разів віджартувався на цю тему.

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