Стужук тривалий час мовчала про війну в Україні.

Українська блогерка Софія Стужук відреагувала на внесення до "чорного списку" знаменитостей, які або мовчать про війну в Україні, або підтримують путінський режим.

Так, Стужук заявила, що блокуючи її сторінки в Instagram, колеги позбавляються від конкурентів. При цьому вона передала привіт своїм колегам і сказала: "Нічого, весна покаже".

Зазначимо, майже місяць після вторгнення РФ в Україну Софія мовчала. Свою поведінку вона виправдовувала тим, що не розбирається в політиці.

Але днями блогерка таки висловилася про війну в Україні. Стужук зазначила, що щиро любить Україну і Київ, але що навмисне уникала в перші дні писати про напад Росії: "Я з перших днів відмовилася піддаватися екстремізму і божевільній агресії і ненависті, які, звичайно, частково виправдані в такій ситуації".

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