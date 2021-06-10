Френкі Гранде зробив пропозицію руки і серця своєму коханому.

Старший брат популярної співачки Аріани Гранде Френкі заручився зі своїм коханим Гейлі Леоном.

Виявляється, Френкі влаштував вечірку на честь 4-річчя життя без куріння, алкоголю і наркотиків. І прямо там він зробив пропозицію руки і серця своєму бойфренду. Цікаво, що коли Леон сказав "так", навколо пари почався віртуальний салют.

У своєму Instagram Френкі розповів, що вони плакали від щастя. Також він додав, що майже рік готувався до такої події.

"Він сказав "так"! Ми разом! Я такий щасливий, що мій найкращий друг сказав, що хоче провести зі мною залишок свого життя", - написав брат Аріани.

Відомо, що пара познайомилася два роки тому в одному з барів Лос-Анджелеса. За їхніми словами, це була любов з першого погляду.

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Автор: Діана Могилєвич