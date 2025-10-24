Інсайдери з'ясували, що актори планують переїзд.

Між колишнім "золотим подружжям" Голлівуду знову назріває драма, оскільки після багаторічної судової тяганини за дітей та майно Бред Пітт та Анджеліна Джолі опинилися на порозі одного міста.

Як повідомляє Radar Online, продюсерська компанія актора "Plan B" готується до розширення у Великій Британії, тож 61-річний лауреат "Оскара", планує відкрити новий офіс у Лондоні та частіше бувати в Європі. Але у цей самий час до британської столиці мріє перебратися і його колишня дружина:

"Вона чекала, поки завершаться справи щодо розлучення та опіки, і поки близнюкам Нокс і Вів'єн виповниться 18 років. Тепер Бред та Енджі на шляху до можливого зіткнення".

За словами джерел, акторка досі не готова до випадкових зустрічей із Піттом. "Останнє, чого вона хоче, це зустріти Бреда. Там досі багато болю - вона, здається, не може забути, що він зробив, чи пробачити йому. Енджі розвідала багато інших місць у Європі, коли планувала переїзд, тож вона може опинитися будь-де", - розповів інсайдер.

Тим часом Бред, схоже, відкрив нову сторінку життя. Він офіційно живе разом зі своєю коханою Інес де Рамон, і пара вже планує спільне майбутнє:

"Бред включає Інес у всі свої подорожі, а вдома вони насолоджуються спокоєм і затишком. Він щасливий і справді закоханий".

Як відомо, Бред Пітт і Анджеліна Джолі познайомилися у 2004 році на зйомках фільму "Містер і місіс Смітт". Їхній роман швидко став однією з найобговорюваніших історій у Голлівуді.

Пара офіційно одружилася у 2014 році, але вже у 2016-му Джолі подала на розлучення, пославшись на непримиренні розбіжності. Вони виховують шістьох дітей, троє з яких - біологічні, а троє - усиновлені. Судові суперечки щодо опіки тривали роками.

