Серіал зніме студія "Квартал 95".

Студія "Квартал 95" зніме новий комедійний серіал з елементами фентезі "Будинок Бобринських".

Згідно з сюжетом, Олександр Бобринський під час спіритичного сеансу випадково переносить з минулого свого прапрапрадіда графа Андрія Бобринського прямо з весілля. Маєток той же, а різниця в часі в 150 років. Там живуть його нащадки, але їм належать тільки колишні апартаменти прислуги. Сім'я Бобринських намагається довести право власності на весь 4-поверховий особняк і сподівається, що граф допоможе їм у цьому.

Головні ролі зіграють в "Будинку Бобринських" відомі українські актори.

Артур Логай

Актор відомий за ролями в серіалах "Великі Вуйки", "Спіймати Кайдаша", "Незакрита мішень". Це молодий актор, якого часто запрошують на зйомки в різні проекти.

Володимир Глотов

Глотов в 2004 році закінчив білоруську державну академію мистецтв за спеціальністю "актор драматичного театру і кіно". У фільмах він частіше грав епізодичну роль або роль другого плану.

Ольга Атанасова

Атанасова - українська актриса, яка знімалася в популярному серіалі "Кадетство", а також в "Папаньках". В її фільмографії 54 роботи в різних фільмах і серіалах.

Віталій Салій

Салій більш відомий за ролями в українських серіалах. У глядачів він асоціюється з поліцейським. Власне, саме цю роль він грає найчастіше.

Лі Берлінська

Лі Берлінська - це дуже талановита не тільки актриса, але і співачка. Дівчина не тільки успішно знімається в серіалах, але і одного разу пробувала свої сили на вокальному шоу "Х-фактор".

Станіслав Боклан

Боклан здобув широку популярність завдяки ролі прем'єр-міністра України Юрія Чуйка в серіалі "Слуга народу".

Олексій Вертинський

У 2015 році він став Заслуженим артистом України. А в 2021 році Вертинський отримав Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Вероніка Лук'яненко

Лук'яненко - це молода актриса, яка знайшла широку популярність після зйомок в серіалі "Папаньки". Також дівчина захоплюється танцями і вокалом. Кілька разів вона приходила на вокальні та танцювальні шоу.

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Автор: Діана Могилєвич