8 червня популярному артисту виповнилося 44 роки.

Американський репер Каньє Уест вчора, 8 червня, відзначав свій день народження. На честь такого свята його привітала екс-дружина Кім Кардашьян.

Телезірка опублікувала в Instagram фотографію з Каньє та їхніми дітьми. Крім того, вона дуже зворушливо підписала цей знімок.

"З днем народження! Буду любити тебе все життя", - каже Кім.

Нагадаємо, нещодавно почали з'являтися чутки про те, що Кім і Каньє розлучаються. Наближені до їх сім'ї люди розповідали, що такому рішенню послужило кілька причин. І, дійсно, пара таки розлучилася. Але, можливо, зараз зірки вирішили спробувати відновити свої стосунки?

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич