Нещодавно ведучий та його обраниця забрали дитину додому.

Дружина ведучого Тимура Мірошниченка розповіла, як її син Марко відреагував на Марселя - братика з дитбудинку. Як виявилося, спочатку хлопчик був трохи напруженим.

"Марко дуже хотів брата. Не сестру. Дуже. Але в уяві Марко брат - це хлопчик, який грається з ним. Бажано не плаче, не забирає його речі, ну і в цілому ніяк не порушує його кордонів. Але з’явився Марсель. До іграшок байдужий. До ігор теж. До людей в цілому теж байдужий. Лише час від часу йому потрібна мама. Та сама, яка потрібна і Марко. Перші дні Маркусь був напружений. Тому я була поруч з ним. Аби показати, що Марсель не краде його час", - написала Інна Мірошниченко в Instagram.

Нині ж вона бачить, що її старший син обрав "дорослий шлях". Він полюбив брата та намагається давати йому своє тепло. Хлопчик не ревнує маму до Марселя.

Відео дня

"Для Марселя і крихта уваги - це цілий всесвіт. А для Марко все, що менше ніж було, - це трагедія. Але він дуже швидко звик. Каже, як любить, обіймає брата (він пручається, але Марка це не бентежить). А днями з садочка написали, що коли запитали Маркуся, кому б він подарував кульки радощів, він відповів "маленькому братику Марселю". Це розчулило мене до сліз! Коли Марсель плаче, Марко приносить йому свої улюблені іграшки. "Мамо, може він хоче цей трансформер?". Ні, не хоче, трансформер летить у стіну. Але Маркусь пропонує і далі", - зізналася дружина ведучого.

Мірошниченко зазначила, що навіть і не думала, що її син так швидко прийме зміни та зрозуміє, що у нього з'явився брат. Дружина ведучого радіє за своїх дітей, адже бачить, що вони знаходять спільну мову.

Нагадаємо, нещодавно дружина Мірошниченка показувала момент першої зустрічі своєї доньки з братом з дитбудинку. Ведучий та його дружина забрали додому 2-річного хлопчика та дуже хочуть подарувати йому щастя.

Вас також можуть зацікавити новини: