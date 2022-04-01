Першою освоїла домашню рутину Евеліна Бльоданс.

Європейські країни ввели санкції проти Росії через війну в Україні. Від них "постраждали" і російські зірки, які мовчать про війну.

Тепер знаменитості не можуть дозволити собі брендовий одяг, подорожі на острови і в цілому їх лакшері життя перетворилася на труху.

Актриса з Криму Евеліна Бльоданс, яка мовчить про війну в Україні, зізналася, що її хатня робітниця-українка виїхала за кордон через війну. Тепер їй самій доводиться займатися господарством і робити те, що раніше вона ніколи не робила.

"Останній місяць я все роблю сама, вчора навіть вперше мила унітаз. Річ у тому, що поки я була на Мальдівах, моя помічниця втекла до Німеччини. Навіть ніяк не порозумілася", - сказала Бльоданс в інтерв'ю "КП".

Крім того, і інша російська зірка Ольга Бузова засвітилася в туалеті. Вона повідомила шанувальникам, що стала обличчям марки туалетного паперу.

"Мої хороші, не знала, як вам сказати, але все-таки хочеться поділитися з вами такою цікавою незвичайною новиною. Річ у тому, що відсьогодні я стаю обличчям туалетного паперу. Тепер Бузова буде ще і в кожному туалеті", - сказала Бузова.

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