Український ведучий різко висловився про гумористичне шоу.

Відомий український ведучий Анатолій Анатоліч вирішив подивитися ювілейний концерт російського КВК, якому в 2021 році виповнилося 60 років.

В результаті він був шокований великою кількістю політичної пропаганди на сцені, про що розповів у своєму Instagram.

Як відомо, в студентські роки Анатоліч захоплювався КВК і був капітаном збірної команди Кривого Рогу. Через це шоумен особливо гостро сприйняв деградацію гри.

"Вирішив на свою голову подивитися на YouTube концерт до 60-річчя КВК. Хотілося подивитися на улюблені команди, за якими колись стежив. Це, звичайно, ср**а. КВК -це просто ганьба, а всі, хто бере участь в цьому - відверті мерзотники, тому що це абсолютно ангажований політично пропагандистський захід. Сумно, звичайно. Раніше КВК був іншим, а зараз це просто днище", - сказав він.

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Ведучий показав шматочок виступу "так званої збірної Криму". Жарт про те, що СРСР може відродитися, викликав у залі овації, що особливо розлютило Анатоліча.

"Сьогодні привітати КВК приїхали команди з Росії, Казахстану, Киргизстану, Білорусі, так би мовити, з країн колишнього, а можливо і майбутнього СРСР, - сказав учасник команди. - Сьогодні всі вітають КВК, а нам, як кримчанам, залишається тільки приєднатися".

Інший виступ, який розкритикував Анатоліч, був від команди РУДН, яка колись грала з "Кварталом 95" у Вищій лізі КВК. У ньому "жартівник" із Кенії зі сцени закричав "Крим - наш", чим особливо розвеселив прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова у залі.

"Що мені ще потрібно зробити? Добре, сьогодні скажу: "Крим – наш". Тепер у вас немає вибору, тому що в Кенію мене не пустять", - сказав гравець.

"Ну хоч тут жарт із натяком, що навіть у Кенії Росію вважають агресором та загарбником чужих територій. Коротше, зіпсував собі настрій. Але хотів, щоб ви розуміли повістку цих му**ів", - написав Анатолій Анатоліч.

Зазначимо, в Україні команди КВК існували з 1991 по 2014 роки. Після анексії Криму і вторгнення Росії на Донбас вища Українська ліга КВК була ліквідована.

У 2015 році колишні команди КВК на території країни увійшли до складу Ліги Сміху.

Раніше УНІАН писав, що в російському КВК команда з Білорусі "діти Тьюринга" показали на карті Крим, як частину України.

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