Лілія Ребрик сьогодні відзначає річницю весілля з чоловіком Андрієм Диким.

Українська телеведуча Лілія Ребрик влаштувала романтичну фотосесію з чоловіком, хореографом Андрієм Диким на честь десятої річниці з дня весілля.

У кадрі Лілія позувала в довгій сукні кольору айворі зі шлейфом, а Андрій постав у чорному костюмі і білій сорочці.

"10 років разом, а ми як новенькі... Рожеве весілля – прекрасний привід відчути себе знову і знову молодятами... Не віриться, що ми вже 10 років разом, що у нас вже дві такі прекрасні донечки, а найголовніше, що у нас так багато всього попереду! Стільки планів! Стільки бажань", - написала Ребрик.

Читайте такожМакс Барських розповів, який сингл-рекордсмен змінив його життяТакож вона додала, що їй з чоловіком завжди весело і водночас спокійно. За її словами, 10 років спільного життя - це тільки початок.

"Андрію, веди мене по життю, як у танці", - додала зірка.

Відзначимо, закохані познайомилися на шоу "Танці з зірками". Тоді вони танцювали в парі, і між ними одразу пробігла іскра. Незабаром вони зіграли весілля на очах у мільйонів глядачів. У шлюбі у них народилися дві дочки - Діана і Поліна.

Нагадаємо, раніше ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера.

Вас також можуть зацікавити новини: