Роман Свечкоренко потрапив у неприємну ситуацію.

Учасник другого сезону реаліті "Холостячка", психолог з татуюваннями Роман Свечкоренко вчора ввечері потрапив у неприємну ситуацію. Він у центрі Києва катався на ковзанці з блогером Богданом Шелудяком.

Пізніше в інста-сторіз Роман розповів, що зламав палець і до них їде поліція. Що сталося він так і не уточнив, але пообіцяв все розповісти трохи пізніше. Ймовірно, вони вступили з кимось із перехожих в конфлікт, бо на тлі чутно голос Богдана: "Ось зараз подивимося, чия правда, а хто винен".

"Не можу сказати, що вчора був приємний вечір у нас з Бодею. Хотіли просто весело провести час. Як мінімум добре, що зламана не права рука. Було б незручно з вами комунікувати - тримати телефон. Не питайте, що вчора відбувалося. Це якийсь треш", - додав психолог.

Читайте такожГригорій Лепс офіційно розлучився з дружиноюНагадаємо, Роман Свечкоренко покинув проект "Холостячка" до того моменту, поки він офіційно не розлучиться. За крок до фіналу він з'явився на шоу знову, вони сходили зі Златою Огнєвіч на побачення, але вона знову відправила його додому. Пізніше Свечкоренко не стримав емоцій після фіналу шоу і викотив відвертий пост.

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Автор: Діана Могилєвич