Зірка позувала на яхті в чорно-білому купальнику з високою талією і масивних сонцезахисних окулярах. Вона зазначила, що їй нелегко дається просто отримувати задоволення, але вона намагається це виправити.

Відома українська акторка і екс-"холостячка" Ксенія Мішина продовжує відпочивати в рідному окупованому Криму, куди поїхала відсвяткувати своє 32-річчя. Зірка насолоджується прогулянками на яхті і по Севастополю, смачною їжею, компанією рідних людей і ділиться світлинами із своїми шанувальниками.

У своєму новому дописі в Instagram, вона розповіла про те, що нещодавно усвідомила важливу річ. Так, Мішина поділилася ефектними фото в купальнику і зізналася, що розучилася отримувати насолоду від життя.

Акторка позувала на яхті в чорно-білому купальнику з високою талією і масивних сонцезахисних окулярах. Вона зазначила, що їй нелегко дається просто отримувати задоволення, але вона намагається це виправити.

Читайте такожКсенія Мішина відсвяткувала день народження в Криму (фото)

"Кайфувати! Тільки недавно я по-справжньому усвідомила, що це насправді не так вже й легко. Але це і є наша природа. Зрозуміти це складно, це потрібно відчути. Останнім часом я намагаюся приділяти увагу тому, чого хочу, а не тому, що треба. Я так багато працювала над поліпшеннями всього в своєму житті і в якийсь момент усвідомила, що просто розучилася насолоджуватися. Але всередині кожної жінки є Богиня, яка знає для чого вона тут. І моя почала бунтувати і нагадала мені про що моя жіноча суть, моя природа", - відверто поділилася Мішина.

Зірка розповіла про свої плани і прагнення, які має намір втілити в життя.

"Я хочу розкрити свою чутливість на максимум, хочу отримувати задоволення від усього, що бачу, відчуваю, створюю. Хочу бути в кожному моменті і смакувати ті смаки, які присутні в моєму коктейлі. Нехай там буде і гірчинка і перчинка. А як то кажуть: чого хоче жінка, того хоче Бог! Так що я вірю, все буде саме так!" - заявила перша українська "холостячка".

Фловери підтримали Мішину і не залишили її без компліментів.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина похвалилася фігурою в купальнику на морській прогулянці в окупованому Криму, звідки вона родом.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко