Зірка серіалів "Всі жінки - відьми" і "Беверлі-Хіллз, 90210" підтримує Україну з першого дня війни.

Актриса Шеннен Доерті, яка зіграла Прю в серіалі "Всі жінки - відьми", підтримала Україну. Вона написала про те, як важливо постійно говорити про війну і не забувати про загиблих через російську агресію людей.

На своїй сторінці в Instagram актриса показала фото з руйнуваннями, які приніс в Україну так званий "русский мир".

Доерті зізналася, що зараз вона сильно переживає, адже люди можуть стати байдужими до війни в Україні. Тому важливо не забувати про військові злочини, що здійснюються окупантами за наказом Путіна.

"Я турбуюся, що ми стаємо нечутливими до цього. Увага зосереджена на іншому, але ця війна зачіпає всіх нас і вимагає, щоб ми щодня показували, що робить Путін. Військові злочини. Молитися народу України недостатньо. Ми повинні продовжувати розповідати їх історію мужності, відваги, сили. Розкажіть історії про загиблих родин, розбомблені лікарні, розстріляних дітей... про життя, яке назавжди закінчилися або змінене. Я підтримую Україну", - написала актриса.

Зірка серіалів "Всі жінки - відьми" і "Беверлі-Хіллз, 90210" підтримує Україну з першого дня війни, яку 24 лютого почала Росія. Вона закликає підписників допомагати українцям, в шапці свого профілю актриса навіть залишила посилання на збір коштів для біженців.

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