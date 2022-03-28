Причиною сварки стала опальна Лобода.

Український артист Андрій Данилко на YouTube-каналі "А поговорити?" розповів, що його дратують опальні зірки, які довго мовчали про війну в Україні, а потім їх різко осінило і вони почали плакати на камеру.

"Коли я бачив цих плачучих зірок, мене це дратувало, у мене не було співчуття. Може я така людина, яка бачить фальш. Коли ти бачиш 5 дубль, мене це дратує. Дай Бог, щоб я був не правий, але у мене таке відчуття", – сказав артист.

Така заява артиста не сподобалася екс-продюсеру Світлани Лободи. Вона написала, що кожен має право на особисту позицію, але риторика Данилка зводиться до того, щоб обкладати г*вном колег.

Також Крапівіна розповіла, що Лобода вже встигла зробити для України - перерахувала 1,5 млн гривень до фонду Маші Єфросиніної, займалася гуманітаркою і т. д.

"Вам, Андрію Михайловичу, пора підзав'язати з алкоголем, я думаю, і поглянути на все тверезим поглядом", - додала Крапівіна.

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