Український музикант Володимир Дантес, який у березні цього року розлучився зі своєю дружиною Надею Дорофєєвою, зараз вирушив до Ізраїлю. Співакові дозволили перетнути кордон, оскільки він бере участь у благодійному турі, збираючи гроші для України.
У себе в Instagram-блозі Володимир розповів, що завдяки цій поїздці зміг побачити близьких. Так, він провів час зі своїм старшим братом і вперше побачився з племінником.
Зворушливими кадрами Вова похвалився шанувальникам в Instagram.
Зазначимо, брата Володимира Дантеса звуть Сергій. Він старший за музиканта на 15 років, живе в Ізраїлі. Цікаво, що у братів день народження в один день.
На жаль, зустріч співака з родичами тривала недовго - вже 11 липня Дантес відправляється виступати.
У блозі він також поділився, що йому вкрай незвично перебувати в Ізраїлі, де над головою літають літаки. Після п'яти місяців безперервного бомбардування з боку російських окупантів це здається дивним.
"Ще зараз дуже незвично - це літаки над головою. Ти постійно хочеш кудись піти сховатися, тому що думаєш, що зараз почнеться атака", - написав Володимир.
Нагадаємо, Дорофєєва показала дитяче фото, на якому її не впізнати.
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