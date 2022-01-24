Пара відпочиває на Сейшелах разом з сином / фото instagram.com/nikitadobrynin

Переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" Дар'я Квіткова порадувала підписників новими фото з відпустки, на яких показала підтягнуту фігуру.

Знімки дружина Микити Добриніна опублікувала в Instagram. На відпочинок на Сейшели вони поїхали разом з чоловіком і взяли з собою маленького сина.

"Фото в купальнику - done. Хоча надії у мене було мало, що це трапиться", - написала дівчина.

У коментарях подумали, що Квіткова натякає на погану погоду, яка могла перешкодити зйомці, але молода мама зізналася, що боялася не встигнути відновити фігуру після пологів - вона народила сина в липні 2021 року.

Читайте також"Як довго я чекала": Лорак поїхала на відпочинок та дражниться фігурою у купальнику (фото)На знімках Квіткова позує на тлі океану в незвичайному купальнику, який поєднує в собі відразу два кроя. 

Фото Квіткова 25 січня 2022
Фото Квіткова 25 січня 2022
Фото Квіткова 25 січня 2022
Фото Квіткова 25 січня 2022
Фото Квіткова 25 січня 2022

Нагадаємо, раніше українська блогерка Даша Квіткова зробила пластичну операцію на носі і показалася з тейпами.

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