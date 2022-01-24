Дівчина зізналася, що боялася не влізти в купальник.

Переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" Дар'я Квіткова порадувала підписників новими фото з відпустки, на яких показала підтягнуту фігуру.

Знімки дружина Микити Добриніна опублікувала в Instagram. На відпочинок на Сейшели вони поїхали разом з чоловіком і взяли з собою маленького сина.

"Фото в купальнику - done. Хоча надії у мене було мало, що це трапиться", - написала дівчина.

У коментарях подумали, що Квіткова натякає на погану погоду, яка могла перешкодити зйомці, але молода мама зізналася, що боялася не встигнути відновити фігуру після пологів - вона народила сина в липні 2021 року.

Читайте також"Як довго я чекала": Лорак поїхала на відпочинок та дражниться фігурою у купальнику (фото)На знімках Квіткова позує на тлі океану в незвичайному купальнику, який поєднує в собі відразу два кроя.

Нагадаємо, раніше українська блогерка Даша Квіткова зробила пластичну операцію на носі і показалася з тейпами.

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