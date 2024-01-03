Зірка емоційно відреагувала на прохання користувачки.

Після чергової атаки Росії на Україну, більшість зірок показали у мережі страшні наслідки руйнувань. Співачка Даша Астаф’єва не була виключенням, проте такі кадри не сподобались одній її підписниці. Жінка попросила зірку більше не показувати такий контент.

"Особисте прохання, не постіть страшні фото, вони всі є в новинах. Ті, хто в Україні, все бачать своїми очами, а хто за кордоном – тільки лякаються та впадають у паніку. Краще від цього нікому не стане", - написала користувачка Ольга.

Та після таких слів Даша не стримала емоцій. Шокована байдужістю жінки, вона розкритикувала її, не підбираючи слів.

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"Б*ять, ідіть на*уй. Всі, б*ять, до одної. Тому що, якщо б ви сьогодні були в Києві, ви б, як всі нормальні люди, постили те, що сталося в Києві: вибухи, смерті і прильоти по будинкам, де живуть живі люди, не військові, б*ять, ні ще хтось. Я вас всіх ненавиджу!" - зазначила Астаф'єва.

Співачка попросила схаменутися та всіма силами захищати рідну країну, яка бореться з окупантами.

Далі зірка розповіла, що Ольга вже заблокувала свій акаунт. Проте вона пише Даші у всі месенжери та просить видалити емоційне звернення. Астаф'єва ж і не думає цього робити, а натомість попросила таких українок знайти совість.

"Скажіть, будь ласка, дякую тим, завдяки кому ви сьогодні в країні. Завдяки кому ви живі, маєте змогу жити в своїх будинках і святкувати ці свята", - зазначила співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин висловилась щодо поведінки деяких українців за кордоном. Вона розповіла, що інколи до неї підходять люди на благодійних концертах та закликають здаватися у боротьбі з країною-терористкою. Та жінка цієї позиції не підтримує.

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