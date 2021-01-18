Демі Роуз часто ділиться з шанувальниками відвертими знімками.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

Читайте такожУкраїнська співачка голяка скупалася в ополонці

На фото вона позує на яхті посеред невеликого скельного острова, який знаходиться в складі міні-архіпелагу Пітіузькі острови. Ес-Ведра є частиною Балеарських островів.

Цікаво, що Демі позувала в персиковому мікробікіні. У неї настільки пишні форми, що вони не завжди вміщаються в бюстгальтер. Буквально за кілька годин таке фото набрало понад 450 тисяч лайків.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич