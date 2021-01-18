Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.
Читайте такожУкраїнська співачка голяка скупалася в ополонці
На фото вона позує на яхті посеред невеликого скельного острова, який знаходиться в складі міні-архіпелагу Пітіузькі острови. Ес-Ведра є частиною Балеарських островів.
Цікаво, що Демі позувала в персиковому мікробікіні. У неї настільки пишні форми, що вони не завжди вміщаються в бюстгальтер. Буквально за кілька годин таке фото набрало понад 450 тисяч лайків.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram