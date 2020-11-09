Модель засвітила груди / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в білих штанях вільного крою. Верх вона оголила, а груди прикрила рукою. Варто відзначити, що Роуз часто показує своїм фанатам пікантні знімки. Вона не соромиться демонструвати свої пишні форми.
"Щоб відчувати себе комфортно в шкірі, в якій ти", - підписала фото модель.
Демі показала фігуру / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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