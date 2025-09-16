Стрічку вже переглянуло понад 200 тисяч глядачів.

Нова документальна стрічка "Антарктида", знята відомим блогером Антоном Птушкіним, підкорила українські кінотеатри. Впродовж перших двох тижнів показу переглянути фільм прийшло понад 200 тисяч глядачів, що є абсолютним рекордом для України.

Прем'єра "Антарктиди" відбулася 4 вересня. За цей час стрічку переглянуло 205 617 глядачів. Згідно з повідомленням пресслужби проєкту в Instagram, подібного результату поки що не вдавалося досягти жодному документальному фільму в історії українського кіно.

До прикладу, документалку "Яремчук: Незрівнянний світ краси", яка також вийшла в прокат цього року, переглянуло трохи менше 100 тисяч глядачів, тоді як на "20 днів у Маріуполі" було продано 65 тисяч квитків.

За підрахунками Forbes Ukraine за перші тижні прокату "Антарктида" могла зібрати від 25 млн грн до 30 млн грн, враховуючи середню вартість квитка 132 грн. Для порівняння, попередній документальний фільм Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна" за весь період показу і близько не зібрав подібної суми, зупинившись на 4,6 млн грн.

Сюжет документального фільму "Антарктида" зосереджений на відомій антарктичній станції "Академік Вернадський". У стрічці розповідається про українських дослідників, які працюють заради майбутнього планети в умовах повної відсутності рослинності, будь-яких магазинів чи навіть особистого простору.

Раніше УНІАН розповідав, що український фільм "За перемогу!" виборов нагороду на кінофестивалі в Торонто.

