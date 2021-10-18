Президент вважає, що фільми не мають "страждати" через висловлювання акторів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що фільми не мають "страждати" через висловлювання акторів.

Про це президент заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Коментуючи розслідування журналістів щодо офшорних компаній, він зазначив, що повністю заблокувати показ серіалу "Свати" в Україні, зокрема на комерційних платформах, не вдалося через те, що права на нього були у закордонної компанії.

"Я вважаю, що не можна (застосовувати - УНІАН) до всіх однакові санкції. Серіал… був знятий ще до війни з Росією. Там були улюблені актори. Один з цих акторів сказав неправильні речі щодо окупації Криму, неправильні з точки зору українського громадянина. Його за це не пускали в Україну. Ці санкції правильні", - вважає Зеленський.

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Однак, президент наголосив, що "Свати" були знятий ще до цих висловів актора Федора Добронравова.

"А як зробити з фільмом, де є, наприклад, (акторка Лія - УНІАН) Ахеджакова, яка знімалася у радянському фільмі і стояла поруч із актором, який заборонений, а вона підтримує незалежність України? Вона ж не винна у тому, що фільм був знятий 30 років тому, а зараз хтось з’їхав з глузду…, на когось тиснуть, а хтось щось ляпнув і не встиг виправитися".

На його думку, існує багато різних подібних випадків, а "страждати через це улюблені фільми не повинні".

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада 2017 року Мінкульт вніс актора "Сватів" Федора Добронравова в "чорний список" через його проросійські позиції. Акторові заборонили в'їзд в Україну. Після цього Держкіно заборонило прокат серіалу "Свати" на українському телебаченні.

Раніше стало відомо, що експертна комісія при Держкіно відмовилася продовжити прокатну ліцензію серіалу "Свати" студії "Квартал 95", який також був викреслений зі списку заборонених.

У 2019 році Добронравову все ж дозволили в'їхати до України.

Автор: Антоніна Доломанжи