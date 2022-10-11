Актриса заявила, що постійно думає про українців.

Французька актриса і модель Ольга Куриленко родом з України висловилася на підтримку країни, в якій народилася.

Так, "дівчина Бонда" написала на своїй сторінці в Instagram, що не може перестати думати про українців, які змушені захищатися від російської агресії і ховатися від ворожих ракет. Таку заяву вона зробила після 10 жовтня, коли Росія "накрила" ракетами і дронами багато міст України.

"Я не можу перестати думати про те, що переживає народ України. Таке горе. Такий жах. Я глибоко шкодую про те, що відбувається, і мої думки з вами всіма", – написала Куриленко. Відео дня

Крім того, раніше Куриленко закликала допомагати дітям, які втратили через війну батьків.

"Як і ви, я намагаюся зрозуміти страждання мільйонів сімей, включаючи мою українську сім'ю, яка страждає від війни в Україні. Отже, уявіть собі страждання зовсім самотніх дітей. Вони залишилися в гарячих точках, безголосі, забуті жертви цієї війни. Але ти можеш допомогти їм", - сказала раніше Куриленко.

Ольга Куриленко: що про неї відомо

Майбутня актриса народилася в Бердянську, але в 15-річному віці переїхала в Москву, щоб працювати в модельному агентстві. Вже через рік вона знову переїхала, але вже до Франції, де і побудувала успішну кар'єру.

Її дебют в кіно відбувся в 2005 році у фільмі "Перст кохання". У січні 2008 року була обрана на роль "дівчини Джеймса Бонда" в черговому фільмі нової франшизи про агента 007 з Деніелом Крейгом у головній ролі.

Також вона знялася в таких фільмах як "Чорна вдова", "П'ятнадцять хвилин війни", "Людина листопада" і "Шукач води".

Нагадаємо, хто із зарубіжних актрис підтримав у війні Україну.

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