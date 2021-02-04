За словами Діти фон Тіз, у відносинах немає місця насильству.

Зірка бурлеску Діта фон Тіз відреагувала на скандал, який вибухнув навколо її екс-чоловіка Мерліна Менсона. Пара була разом аж сім років.

Читайте такожПопулярна модель засвітила зону бікіні (фото)

У своєму Instagram вона написала, що за сім років відносин Менсон жодного разу не виявляв до неї агресію.

"Я обмірковувала новини про Мерлін Менсон, які з'явилися в понеділок. Я ціную доброту тих, хто висловив свою стурбованість моїм добробутом. Будь ласка, знайте, що оприлюднені подробиці не стосуються мого особистого досвіду протягом наших семи років спільного життя. Якби таке було, я б не вийшла за нього заміж у грудні 2005 року", - написала Діта.

Також вона розповіла, що розрив їхніх стосунків ніяк не пов'язаний з домашнім насильством. За її словами, Менсон їй зрадив. А також він зловживав наркотиками.

"Я пішла від нього через 12 місяців через його невірність і зловживання наркотиками. Будь-якому насильству немає місця у відносинах. Я закликаю тих з вас, хто зазнав насильства, вжити заходів, щоб зцілитися і знайти сили для повної самореалізації. Це моя єдина заява з цього приводу", - додала Діта.

Звинувачення на адресу Менсона:

Раніше 33-річна американська актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила свого колишнього коханого в знущаннях і сексуальному насильстві

Після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу музиканта виступили ще чотири жінки - Ешлі Уолтерс, Сара Макнілі, Ешлі Ліндсі Морган і Габріелла

Сам Менсон назвав заяви своїх колишніх партнерок спотворенням реальності

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН