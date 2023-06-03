Нещодавно його колега Женя Кот розповів, що він потрапляв до лікарні.

Відомий хореограф та легенда "Танців з зірками" Дмитро Дікусар, який з початку повномасштабної війни РФ проти України пішов на захист батьківщини, вийшов на зв'язок зі своїми фанатами. До цього він з'являвся в Instagram у січні цього року.

Дікусар показав своє фото та розповів, де він був. Як виявилося, військовий отримав можливість побачитися з рідними.

"Нещодавно мав звільнення на певний час. Вперше за рік обійняв рідних і подякував Богу за це. Відверто, на гражданці відчув себе дискомфортно. Повернувся на службу", - написав хореограф.

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Також він звернувся до українців та тих, хто наживається на війні. Останнім Дікусар залишив "палке" побажання.

"Живіть, радійте життю, любі українці, але не забувайте, яку ціну за це заплатили і платять ті, хто цінує ваше життя більше за своє. І дякую, що невтомно допомагаєте Збройним Силам! Без вас, любі, ми би не дочекались обіцяного озброєння! А тим, хто наживається на цій кривавій війні, хочу побажати встигнути витратити все… Україна є і буде вільною! Всіх обійняв!" - зазначив танцюрист.

На новому фото Дікусар позував у звичайному одязі. Хореограф зробив селфі у футболці та в навушниках. Де саме він перебував - невідомо. Інформацію про свій стан здоров'я хореограф не коментував.

Дмитро Дікусав потрапив до лікарні - що відомо

Нещодавно танцюрист Женя Кот розповів, що він спілкувався з Дікусаром. Тоді хореограф, який захищає Україну на фронті, розповідав йому про свою госпіталізацію.

За словами Кота, Дікусар потрапив до лікарні. Він серйозно захворів та перебував на лікарняному. Сам танцюрист про свій стан не розповідав.

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