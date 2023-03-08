Співак пригадав, як він познайомився з Дмитром Коцюбайло.

Український співак та волонтер Святослав Вакарчук відреагував на загибель Героя України - Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Артист розповів, що він познайомився з військовим декілька років тому.

"Ми познайомились ще у 2020 році під Авдіївкою. Я приїжджав до нього, його побратимів та посестер не раз…", - написав Вакарчук на своїй сторінці у Facebook.

Співак наголосив, що Коцюбайло завжди надихав людей. Вакарчук пригадав, якою людиною був "Да Вінчі".

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"Впевнений, пасіонарний, готовий до будь-яких випробувань, він завжди надихав. Велика втрата! Вічна пам’ять Герою", - додав артист.

У коментарях українці визнають, що їм боляче від того, що війна забирає найкращих. Користувачі пишуть:

"Як боляче... Такий молодий. Господи, скільки ще потрібно смертей, щоб нарешті настав мир. Вічна пам'ять, герою!"

"Величезна втрата для України... Вічна пам'ять герою"

"Герої не вмирають! Ми завжди будемо пам'ятати, яку велику ціну ми платимо за свою свободу. Вічна пам'ять герою України! Щирі співчуття рідним та близьким"

Загибель "Да Вінчі" - що відомо

7 березня стало відомо, що на війні загинув командир "Вовків да Вінчі", який став легендою. Коцюбайло був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України.

Інформацію про загибель військового у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив президент України Володимир Зеленський. Коцюбайло віддав своє життя за Батьківщину у бою під Бахмутом.

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