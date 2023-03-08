Співак наголосив, що Коцюбайло завжди надихав людей / фото УНІАН В'ячеслав Ратинський

Український співак та волонтер Святослав Вакарчук відреагував на загибель Героя України - Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Артист розповів, що він познайомився з військовим декілька років тому.

"Ми познайомились ще у 2020 році під Авдіївкою. Я приїжджав до нього, його побратимів та посестер не раз…", - написав Вакарчук на своїй сторінці у Facebook.

Співак наголосив, що Коцюбайло завжди надихав людей. Вакарчук пригадав, якою людиною був "Да Вінчі".

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"Впевнений, пасіонарний, готовий до будь-яких випробувань, він завжди надихав. Велика втрата! Вічна пам’ять Герою", - додав артист.

Вакарчук болісно відреагував на смерть Героя України / скриншот

У коментарях українці визнають, що їм боляче від того, що війна забирає найкращих. Користувачі пишуть:

  • "Як боляче... Такий молодий. Господи, скільки ще потрібно смертей, щоб нарешті настав мир. Вічна пам'ять, герою!"
  • "Величезна втрата для України... Вічна пам'ять герою"

  • "Герої не вмирають! Ми завжди будемо пам'ятати, яку велику ціну ми платимо за свою свободу. Вічна пам'ять герою України! Щирі співчуття рідним та близьким"

Загибель "Да Вінчі" - що відомо

7 березня стало відомо, що на війні загинув командир "Вовків да Вінчі", який став легендою. Коцюбайло був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України.

Інформацію про загибель військового у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив президент України Володимир Зеленський. Коцюбайло віддав своє життя за Батьківщину у бою під Бахмутом.

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