У сім'ї Комарова народиться ще одна дитина.

Український телеведучий Дмитро Комаров найближчим часом знову стане дядьком. Його молодша сестра стане мамою вдруге. Зараз 33-річна Ангеліна знаходиться при надії.

"Багато що сталося в моєму житті за цей час, так само, як і в житті кожного українця... Але у мене за цей час ще й виріс великий животик. Насолоджуйтесь фотографіями моєї вагітної фотосесії в центрі найкращого міста на планеті", - підписала Ангеліна знімки, зроблені в Києві.

Вона додала, що дізналася цю прекрасну новину на 4 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сам Дмитро Комаров також зрадів цій новині. Він у коментарях залишив сестрі три "сердечки".

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До слова, у дівчини вже є дочка, яку вона народила кілька років тому.

Нагадаємо, раніше телеведучий Комаров продав своє елітарне авто, щоб допомогти ЗСУ.

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