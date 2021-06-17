17 червня Дмитро Комаров святкує свій день народження.

Сьогодні, 17 червня, українському телеведучому Дмитру Комарову виповнилося 38 років. Глядачі знають його як незамінного ведучого тревел-шоу "Світ навиворіт", але мало хто знає, як він починав свою кар'єру.

Ще до появи цієї програми Комаров відвідав понад 20 країн. Під час відпочинку в Таїланді він зрозумів, що хоче не тільки сам дивитися на всі принади світу, але і показувати їх іншим. Так і з'явилася ідея створити програму "Світ навиворіт".

І з цього моменту його життя змінилося на "до" і "після". Спонсори не хотіли давати гроші на першу експедицію, бо боялися провалу. Тому Дмитро і оператор Олександр Дмитрієв вирішили поїхати в Камбоджу своїм коштом. І хто б міг подумати, що це тревел-шоу стане настільки популярним?

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Перший випуск на "1+1" вийшов в 2020 році. Цей сезон був присвячений Камбоджі. Варто відзначити, що Комаров в своїй програмі показує не тільки принади життя в різних країнах, а й пекельну сторону. При цьому він завжди говорив про те, що тільки в Україні почувається вдома. А ось Камбоджа та Індія - це його улюблена "екзотика".

Крім успішної кар'єри телеведучого Комаров ще й відмінний чоловік. У травні 2019 року він одружився на "Міс Україна 2016" і партнерці по "Танцям з зірками" Олександрі Кучеренко. Вінчання відбулося в православному храмі Єрусалиму, медовий місяць молодята провели на Мальдівах.

Крім того, зірка програми "Світ навиворіт" займається благодійністю. Разом зі співачкою Надею Дорофєєвою він допомагає хворим діткам.

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Автор: Діана Могилєвич