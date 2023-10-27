Майже рік він не коментував цю тему.

Ведучий Микита Добринін вперше за довгий час дав інтерв'ю Аліні Шаманській і розповів про розлучення з Дашею Квітковою. За його словами, йому вже не так боляче, він пережив піковий момент.

Крім того, Добринін розповів, що у них з Квітковою просто не збіглися цілі в житті. Більше він не став заглиблюватися в цю тему і попросив не діставати його питаннями про розлучення.

"Іноді стосунки вмирають, на жаль, як люди. Це відбувається несподівано. Я перед собою, перед Богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється і так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися в різних напрямках", - сказав Микита.

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Незважаючи на те, що пара розлучилася, як каже Добринін, вони з Дашею залишилися в хороших батьківських відносинах. Більше того, Микита вважає Квіткову найкращою мамою для їхнього сина.

"Нас пов'язує бажання далі розвиватися і бути кращими батьками для нашого сина. У нас це більше ніж виходить, я спокійний за сина, коли він поруч з нею. Я спокійний, коли він поруч зі мною. Це найголовніше, що вона найкраща мама для нашого сина", – додав ведучий.

Нагадаємо, про розлучення Микити Добриніна і Даші Квіткової стало відомо в січні цього року. Сама дівчина неодноразово говорила, що вони залишилися з Микитою в хороших відносинах, тому що у них росте син Лев.

Також Даша Квіткова в інтерв'ю УНІАН розповіла, як стала успішним інфлюенсером, як їй вдається поєднувати роботу і виховання сина, чому вона не боїться хейту, і чи зайняте її серце зараз.

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